أستراليا: لا نفكر فى فرض حظر على السائحين الروس

وكالات

استبعد وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس اليوم الأحد، منع بلاده السياح الروس من الدخول، في إطار العقوبات المفروضة على موسكو.

وحسب موقع العين الإخبارى، فرضت أستراليا منذ بداية الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، عقوبات على مئات الأفراد والكيانات الروسية، بما في ذلك معظم القطاع المصرفي الروسي وجميع المنظمات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.

وزودت أستراليا أيضا أوكرانيا بالمعدات الدفاعية والإمدادات الإنسانية في الوقت الذي حظرت فيه صادرات الألومينا وخامات الألمنيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت أستراليا ستحظر أيضا السياح الروس، قال مارليس لمحطة (إيه.بي.سي) التلفزيونية، إن العقوبات تستهدف الحكومة الروسية "وليس الشعب الروسي نفسه"، مضيفًا: "هذا ليس شيئا نفكر فيه في الوقت الحالي".