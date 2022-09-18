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أستاذ مساعد بجامعة نيويورك: القطار الكهربى مكاسبه عديدة للمواطنين والاستثمار

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:39 م
أستاذ مساعد بجامعة نيويورك: القطار الكهربى مكاسبه عديدة للمواطنين والاستثمار القطار الكهربائى
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور أحمد تلاوى أستاذ مساعد الهندسة الكهربائية بجامعة نيويورك، إن القطار الكهربائى يمثل أهمية كبرى، فهو أسرع وأقل ضوضاء، واهتزازاته أقل، وبالتالي فهو مشروع مفيد للغاية، ليس فقط للأشخاص، ولكن أيضا في نقل البضائع.
 
وأضاف أستاذ مساعد الهندسة الكهربائية بجامعة نيويورك، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن القطار الكهربائى يبنى عليه استثمارات كثيرة، فأى مستثمر يدخل ينظر للطرق وكيفية النقل من الموانئ.
وأوضح أستاذ مساعد الهندسة الكهربائية بجامعة نيويورك، أن القطار مضمون ويعتمد عليه، وله فوائد كثيرة للناس ومكاسب استثمارية.
 

احمد التلاوى

استثمارات

مصر

القطار الكهربائى

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