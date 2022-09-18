أسامة ربيع: نتوقع ارتفاع إيرادات قناة السويس بعد زيادة رسوم العبور

كتب رامى محيى الدين

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه توجد دراسات تتوقع تحقيق مكاسب كبيرة من إيرادات النقل البحري، لتعويض معدلات التضخم.

أضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجري تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة، تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها.

وبيّن رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس ستكون الأوفر لعبور السفن، في ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 25 قاطرة إلى جانب السفن الأخرى تمر عبر قناة السويس.

وأكد أسامة ربيع، زيادة رسوم العبور لجميع السفن العابرة للقناة بنسبة 15%، لافتا إلى أن زيادة رسوم عبور سفن الصلب الجاف والسفن السياحية كانت بنسبة 10% فقط مراعاة للظروف العالمية.

واختتم أسامة ربيع بالإشارة إلى أن دخل قناة السويس ستحقق زيادة ما بين 700 إلى 750 مليون دولار عن إيرادات العام الماضي التي بلغت 7 مليارات دولار، لافتا إلى أن الهيئة تنتهج عدة آليات لضمان مواكبة سياستها التسعيرية لمتغيرات السوق البحري.