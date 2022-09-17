8 صور ترصد استعداد مدارس بورسعيد للعام الدراسي الجديد

بورسعيد - محمد عزام

تتنافس مدارس بورسعيد في التجهيز للعام الدراسى الجديد "2022 - 2023"، من الترتيبات الخاصة بالفصول الدراسية وفناء المدرسة وغيرها مما يحفز الطلبة والطالبات على الذهاب للمدرسة.

وفي هذا الصدد، قامت مدرسة جواد حسنى الابتدائيه الاستعداد للعام الدراسي الجديد لاستقبال التلاميذ بلفت نظر الطلاب بالمظاهر الجماليه المبهجة، وصممت إدارة المدرسة رسومات عن السلوكيات الأخلاقية على جدران وأعمدة المدرسة الخارجية للمدرسة ليبدأ التعليم والتعلم من خارج باب المدرسة.

وتميزت مدرسة جواد حسني التابعة لإدارة بورفؤاد التعليمية، بأعمال فنية للقيم السلوكية والأخلاقية علي أحد أسوار مدارس بورفؤاد برؤية جديدة للطالب وأسلوب التعليم الجديد.

صمم هذه اللوحات الفنية الفنان أحمد الطوبجي تحت إشراف جيهان عبد الفتاح، مديرة المدرسة، وياتي هذا في إطار التعليم الجديد والتميز للعام الدراسي الجديد، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.