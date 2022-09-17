12 لجنة طبية جديدة بالتأمين الصحى بالشرقية لتوفير العلاج فى التخصصات النادرة

يشهد قطاع التأمين الصحى بالشرقية، عملا دوؤبا من أجل رفع مستوى وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لما يقرب من 4 ملايين منتفع من مختلف الفئات بالمحافظة، حيث جرى فتح 3 عيادات وتشكيل 12 لجنة طيبة جديدة ليشمل كافة تخصصات النادرة لتوفير علاج المرضى، وكذلك تطوير مستشفى المبرة، وتعاقد مع أساتذة طب الزقازيق لسد العجز.

فخلال العام الجارى، تم افتتاح عيادة التأمين الصحى داخل مبنى جامعة الزقازيق لخدمة اساتذة الجامعة والإداريين، وكذا تم افتتاح عيادة ميت سهيل بمنيا القمح وتم توفير التخصصات اللازمة.

وتم تشكيل لجان لتخفيف الجهد والعناء على المرضى من الانتقال إلى أماكن أخرى للحصول على الخدمة، وتم تشكيل لجنة تخصصية بفرع الشرقية لتوقيع الكشف الطبى على الاشخاص ذوى الاعاقة، ولجنة لمرضى ضمور العضلات، لجنة لمرضى العصب المتناثر، لجنة لهرمون النمو بعيادة السكر، لجنة ترقيع القرنية بعيادة المبرة بالزقازيق، لجنة لعلاج القولون التقرحى بعيادة المبرة بالزقازيق، لجنة للقلب ولجنة للاورام بعيادة فاقوس،لجنة للقلب ولجنة للاورام بعيادة بعيادة العاشر، لجنة الروماتيزم والمناعة، لجنة حقن العين بعقار الليوسنتس، لجنة قلب للأطفال بعيادة المبرة بالزقازيق، لجنة قلب للكبار بعيادة المبرة بالزقازيق، بالاضافة إلى تطوير أقسام المعامل بالعيادات والمستشفيات.

وتم استحداث لجنة لعلاج أورام الكبد بمركز علاج أمراض الكبد بالزقازيق، والتى تنعقد يوم السبت من كل أسبوع من خلال نخبة من اساتذة جامعة الزقازيق، وانشاء وتجهيز وتشغيل مركز خدمة العملاء بعيادة المبرة لخدمة وحدات الفرع، وعدد 5 مراكز لاعطاء لقاح كورونا بوحدات الفرع.

كما تم رفع كفاءة مركز الأورام والكلى بالعاشر من رمضان وتجهيز قاعة للتدريب بالمركز وتشغيلها وافتتاحها، وتم انشاء وتجهيز مخزن اقليمى طبى وغير طبى بكل منطقة.

كما حصلت مستشفى المبرة بالزقازيق، على المركز الأول فى مكافحه العدوى على مستوى المحافظة، وجرى تطوير ورفع كفاءة قسم المغسلة، وانشاء غرفة للسكتة الدماغية بالرعاية المركزة، وقسم أمراض الدم، وتوفير ماكينة غسيل كلوى بالرعاية المركزة، والادوية والمستلزمات لحالات كورونا، والتعاقد مع شركتى أمن ونظافة مما أدى لرفع مستوى الخدمة.