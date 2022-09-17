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وصول الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى لندن للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث

السبت، 17 سبتمبر 2022 11:51 م
وصول الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى لندن للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث جو بايدن
كتب محمد جمال

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وصل الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى لندن للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، كما وصل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى لندن؛ لتمثيل باكستان في جنازة الملكة إليزابيث الثانية بعد غد.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أنه "بناء على دعوة من الحكومة البريطانية، سيمثل رئيس الوزراء محمد شهباز شريف باكستان في الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في لندن بعد غد"، وفقا لصحيفة (دون) الباكستانية.


ويرافق رئيس الوزراء وزير الدفاع خواجة آصف والمساعد الخاص لرئيس الوزراء طارق فاطمي.


وبحسب تغريدة لمكتب رئيس الوزراء، بعد حضور الجنازة، سيتوجه شهباز إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مناقشات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر.


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