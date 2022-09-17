وزارة الصحة القرغيزية: عدد ضحايا القصف الطاجيكي 103 جرحى ومقتل 24 آخرين

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قالت وزارة الصحة القرغيزية، اليوم السبت، إن عدد القتلى نتيجة القصف الطاجيكي على الحدود بين البلدين ارتفع إلى 24 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 103 أشخاص.

وبحسب وزارة الصحة القرغيزية، أصيب معظم المصابين بشظايا وأعيرة نارية، حيث تم إدخال المصابين إلى مرافق الرعاية الصحية، وذلك لتلقي الإسعافات اللازمة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وبحسب الجانب القرغيزي، فإن وحداته الحدودية تعرضت لإطلاق نار من الأراضي الطاجيكية، أمس الجمعة، وتم إطلاق النار على المركز الإقليمي لمدينة باتكين ومطارها من عدة قاذفات صواريخ.

وأجلت سلطات قرغيزستان نحو 136 ألف من مواطنيها إلى مواقع آمنة.

واندلعت اشتباكات على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، يوم الأربعاء الماضي، وقال الجانب القرغيزي إن حرس الحدود الطاجيك تسللوا إلى منطقة حدودية بالقرب من منطقة باتكين بقرغيزستان و"اتخذوا مواقع قتالية".. وعندما تم الطلب منهم مغادرة المنطقة، فتح حرس الحدود الطاجيك النيران مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار.