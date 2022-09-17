اليوم السابع
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هل يكفى مخزون السلع الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا ببطاقة التموين؟

السبت، 17 سبتمبر 2022 08:00 م
هل يكفى مخزون السلع الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا ببطاقة التموين؟ وزارة التموين والتجارة الداخلية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية، يكفى احتياجات المواطنين لمده تقرب من 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستمرار تأمين مخزون من كافة السلع طوال الوقت، حيث بدأت الوزارة في صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا، المقرر لهم بناءا عَلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بتنفيذ حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، وسيتم صرفه في صورة حزمة من السلع التموينية لمدة 6 اشهر .

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية ونجحت الوزارة  فى توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات طوال فترة جائحة كورونا وحتى خلال الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باستمرار تأمين مخزون من كافة المنتجات وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.


التموين

بطاقات التموين

الرئيس السيسى

بطاقة التموين

زيادة دعم بطاقات التموين

دعم بطاقات التموين

دعم الأسر الأكثر احتياجا

سلع بطاقات التموين

دعم التموين

اليوم السابع بلس



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