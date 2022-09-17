نيبال: سقوط 14 قتيلًا جراء أمطار غزيرة وسيول وانهيار أرضى

إيمان حنا

شهدت مدينة نيبال، اليوم السبت، انهيارا أرضيا نجم عن هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا، وإصابة سبعة آخرين، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث في موقع الكارثة في مسعى للعثور على 10 أشخاص آخرين مفقودين.

وقام رجال الإنقاذ بإزالة الطمي بأياديهم في محاولة للبحث عن المفقودين الذين يُعتقد أنهم محاصرون. وقال مسؤولون إن الجرحى نقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى قريب.

ومن جانبه قال دان باهادور كاركي، المتحدث باسم الشرطة إن رجال الإنقاذ ”انتشلوا القتلى والجرحى من حطام خمسة منازل مدفونة تحت الطمي في منطقة أتشام، على بعد حوالى 450 كيلومترا غرب العاصمة كاتماندو.

تشهد نيبال موجة من السيول والانهيارات الأرضية بشكل متكرر في نيبال ذات التضاريس الجبلية، خاصة خلال الأمطار الموسمية السنوية بين يونيو وسبتمبر .

ولقي ما لا يقل عن 48 شخصا حتفهم وفُقد 12 في البلاد جراء السيول والانهيارات الأرضية حتى الآن هذا العام، وفقا للبيانات الرسمية.