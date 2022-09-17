نصائح هامة لمريض النقرس.. أبرزها الاعتماد على نمط حياة صحى

كتبت نهير عبد النبى

على الرغم من أنه لا يمكنك التنبؤ بموعد حدوث نوبة النقرس، إلا أن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمحاولة منع حدوث نوبة النقرس، ويعد تطوير نمط حياة صحي أحد هذه الأشياء.

وحسب ما ذكره موقع patient هناك نصائح لنمط الحياة تلعب دورًا رئيسيًا في منع نوبة النقرس وقد تساعد أيضًا في منع بعض مضاعفات النقرس مثل أمراض الكلى وأمراض القلب وهى:

قلل من تناول الكحوليات والأطعمة الغنية بالبيورينات

عند الإصابة بالنقرس، يجب أن تتجنب الأطعمة الغنية بالبيورين مثل اللحوم الدهنية أيضًا ، قلل من تناول الكحوليات لأنها يمكن أن تزيد من مستويات حمض البوليك، الخبر السار هو أن تناول أطعمة معينة ، مثل الكرز والقهوة والأطعمة الغنية بفيتامين سي ، يمكن أن يساعد في منع نوبات النقرس.

شرب المياه

كجزء من أي نظام غذائي صحي يجب أن تشرب الكثير من الماء هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تعاني من النقرس لأن البقاء رطبًا يمكن أن يساعد في طرد حمض البوليك ومنع تكوين بلورات حمض اليوريك.

التوتر

تخلص من التوتر في حياتك قد يؤدي الإجهاد إلى نوبة النقرس ، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض نوبة النقرس في حين أنه من المستحيل التخلص تمامًا من كل ضغوطك ، إلا أن هناك عددًا من الطرق للمساعدة في تقليله إذا كنت تعاني من نوبة النقرس، فإن تقليل التوتر يمكن أن يساعدك أيضًا على التركيز على أشياء أخرى غير الألم.

التمارين

تمرن بشكل متكرر، يعد الحفاظ على النشاط البدني جزءًا من نمط الحياة الصحي ، وقد يساعد في منع نوبة النقرس في المستقبل من بين الفوائد العديدة لممارسة الرياضة مع النقرس ، أنها تساعدك على إنقاص الوزن .

تعد زيادة الوزن أو السمنة عامل خطر للإصابة بالنقرس ، ولكن إذا كنت تعاني بالفعل من النقرس ، فقد يساعد الحفاظ على وزن صحي في منع نوبة النقرس يمكن أن تساعدك التمرين أيضًا على إدارة التوتر بشكل فعال.

النوم

احصل على قسط كافٍ من الراحة والنوم، الراحة والنوم مهمان عند الإصابة بالنقرس يمكن أن يساعدك الحصول على قسط كافٍ من النوم الهدف لمدة 8 ساعات كل ليلة - على إدارة التوتر والشعور بالتحسن بشكل عام

ويمكن أن يساعدك الحصول على قسط كافٍ من الراحة عند الإصابة بنوبة النقرس أيضًا. يمكن أن تكون نوبة النقرس مؤلمة بشكل لا يصدق ، وقد يكون من الصعب تحريكها عندما تتعرض لنوبة، و يمكن أن تساعدك إراحة المفصل المصاب أثناء النوبة في إدارة أعراض النقرس.