واتهم عمدة دونيتسك الكسي كوليمزين، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، القوات الأوكرانية بقصف البنية التحتية وأحياء سكنية بوسط المدينة، مشيرا إلى العسكريين لا يتمركزون بتاتًا في تلك المناطق.

وأوضح كوليمزين، أنه تعرض للقصف حي فرشيفلسكي ومقر إدارته بوسط المدينة، وساحة لينين ومنطقة المسرح الدراماتيكي دون أي وجود عسكري روسي في تلك المناطق، كما تعرض حي بتروفسكي للقصف أيضا.