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مواعيد أشهُر العام الهجرى فلكيا باليوم والتاريخ وأطوالها

السبت، 17 سبتمبر 2022 03:30 ص
مواعيد أشهُر العام الهجرى فلكيا باليوم والتاريخ وأطوالها هلال - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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سخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

واتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "المحرم – صفر – ربيع الأول – ربيع الآخر – جمادى الأول – جمادى الآخر – رجب – شعبان – رمضان – شوال – ذو القعدة – ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

وينشر "اليوم السابع" باليوم والتاريخ مواعيد أشهر العام الهجري 1444 هجريا، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، كما يلى:

- ربيع الأول:

أول أيام الشهر فلكيا الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.

طوله: 29 يوما.

 

- ربيع الآخر:

أول أيام الشهر فلكيا الأربعاء 26 أكتوبر 2022.

طوله: 30 يوما.

 

- جمادى الأول:

أول أيام الشهر فلكيا الجمعة 25 نوفمبر 2022.

طوله: 30 يوما.

 

- جمادى الآخرة:

أول أيام الشهر فلكيا الأحد 25 ديسمبر 2022.

طوله 29 يوما.

 

- رجب:

أول أيام الشهر فلكيا الإثنين 23 يناير 2023.

طوله 29 يوما.

 

- شعبان:

أول أيام الشهر فلكيا الثلاثاء 21 فبراير 2023.

طوله 30 يوما.

 

- رمضان:

أول أيام الشهر فلكيا الخميس 23 مارس 2023.

طوله 29 يوما.

 

- شوال:

أول أيام الشهر فلكيا الجمعة 21 أبريل 2023.

طوله 30 يوما.

 

- ذو القعدة:

أول أيام الشهر فلكيا الأحد 21 مايو 2023.

طوله 29 يوما.

 

- ذو الحجة:

أول أيام الشهر فلكيا الإثنين 19 يونيو 2023.

طوله 30 يوما.


ربيع الاول

العام الهجرى

غره ربيع الاول

البحوث الفلكيه

رمضان

غره رمضان

عيد الفطر

ذو الحجه

عيد الأضحى

اليوم السابع بلس



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