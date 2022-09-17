منسق إحياء مسار العائلة المقدسة: نطور المزارات الأثرية لتأهيل البيئة السياحية

كتب: أحمد قنديل

أكد عادل الجندي، المنسق الوطني لمشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة، أن فلسفتهم في التطوير تتضمن الموقع الأثري والسياحة والمناطق العمرانية المحيطة، مشيرًا إلى أن ذلك له أهمية كبرى لتأهيل البيئة للزيارات الآمنة وتأهيل الأهالي أيضًا في المناطق المحيطة.

وقال الجندي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن منطقة المطرية بشمال القاهرة - واحدة من نقاط رحلة العائلة المقدسة كانت تعاني من العشوائية الشديدة، لافتًا إلى إنهم شهدوا تحدي كبير، موجهًا الشكر لمحافظة القاهرة لإنهاء هذا المشروع وإعادة رصف الطريق المؤدي لشجرة مريم.

وأضاف، وزارة السياحة والأثار دائمًا على اتصال دائم مع أجهزة الدولة لما تقوم به من مشروعات الطرق والتسهيل المرور، لافتًا إلى أهمية ذلك بغرض العلم الدائم بالآليات التي تخدم الوصول السياحي.

وكان افتتح وزيرا السياحة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة، اليوم منطقة شجرة مريم بعد انتهاء أعمال التطوير التي شهدتها المنطقة ومحيطها.