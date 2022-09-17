اليوم السابع
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مصرع 7 أشخاص إثر انهيار للتربة في منجم بإندونيسيا

السبت، 17 سبتمبر 2022 04:20 م
مصرع 7 أشخاص إثر انهيار للتربة في منجم بإندونيسيا انهيار التربة
كتب عبد الوهاب الجندى

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انتشل عناصر إنقاذ إندونيسيون 7 جثث بعدما طمر انزلاق للتربة في منجم للذهب مخالف للقانون حوالى 20 شخصا، وفق ما أفاد مسؤولون السبت، وفق ما نشرت وسائل إعلام إندونيسية.

وكان الضحايا يعملون في التنقيب عن الذهب عند سفح تلة عندما وقع انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في المنطقة الواقعة غرب جزيرة بورنيو في مقاطعة كالمنتان الغربية.

وتنتشر المناجم المقامة من دون ترخيص في أنحاء الأرخبيل الآسيوي الغني بالمعادن حيث تجذب المواقع المهجورة سكانا محليين يبحثون عن بقايا الذهب الخام من دون استخدام معدات السلامة اللازمة.

وكثيرا ما تشهد إندونيسيا حوادث مناجم نتيجة انزلاقات التربة، خصوصا في موسم الأمطار.

وقال إدريس، المسؤول عن منطقة ليمبا بوانغ، لفرانس برس السبت إن "سبعة أشخاص لقوا حتفهم وعثر على خمسة جرحى. وما زال البقية مفقودين".

 


منجم بإندونيسيا

إندونيسيا

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