اليوم السابع
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مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس فى الشرقية

السبت، 17 سبتمبر 2022 09:37 ص
مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس فى الشرقية غرق طفل - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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لقى طفل عمره 13 عاما بمحافظة الشرقية، مصرعه غرقا أثناء الأستحمام بمياه بحر مويس بدائرة المركز، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الانقاذ النهرى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بغرق طفل أثناء الإستحمام بمياه بحر مويس دائرة قسم ثانى الزقازيق.

انتقل فريق من الانقاذ النهرى لموقع البلاغ وتم انتشال جثمان الطفل والتحفظ علىه بمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

 


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غرق طفل

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مستشفي الزقازيق العام



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