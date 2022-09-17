مصرع طفلة غرقا في مياه ترعة بجوار منزلها بسبب اختلال توازنها بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقيت طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف، مصرعها غرقًا بعزبة الدور التابعة لقرية السحايت بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، لاختلال توازنها في ترعة متاخمة لمنزل أهليتها أثناء اللعب واللهو، ليجري نقلها إلى المستشفى لتتوفى، ويجري نقلها إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى الحامول المركزي، بوصول طفلة إلى مستشفى الحامول المركزي متوفى، نتيجة تعرضها للغرق في ترعة متاخمة لمنزل أهليتها، ليجري نقله إلى مشرحة المستشفى.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن الجثة للطفلة " روضة. ع. م. ا " عمرها عام ونصف، تقيم بعزبة الدوار التابعة للوحدة المحلية لقرية السحايت بدائرة المركز، حيث جرى سؤال والد الطفلة ويدعى عبد العليم 35 عاما، عامل زراعي، قرر بأنه أثناء قيام ابنته باللعب واللهو أمام منزل أهليتها اختل توازنها وسقطت في ترعه متاخمة لمنزله، ليتم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي ونقلها إلى مستشفى الحامول المركزي، وبسؤال "ابتسام. ع. ب" 38 عاما ربة منزل، ووالدة الطفلة أكدت نفس مضمون ما جاء في أقوال والد الطفلة.

ومن جانبه وقّع مفتش الصحة بمركز الحامول الكشف الطبي الظاهري على جثمان الطفلة أكد بأن الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق، تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4444 إداري مركز شرطة الحامول، فيما جرى إخطار الجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.