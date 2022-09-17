مصرع شخص غرقا بنهر النيل في المراغة شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج، من انتشال جثة شخص يبلغ من العمر 17 سنة، لقى مصرعه غرقا في نهر النيل، بالقرب من معدية المراغة النهرية. تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أولاد إسماعيل دائرة المركز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بغرق شخص بنهر النيل بمنطقة العبارة النهرية دائرة المركز وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقلها للمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بغرق ع . م . ا 17 سنة بنهر النيل أثناء السباحة بمنطقة العبارة النهرية تم إنتشال الجثة وتم نقلها لمستشفى أولاد إسماعيل لتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة تمهدا لإستخراج التصريح بالدفن.

وبسؤال أهلية المتوفى قرر أنه كان يقوم بالسابحة في نهر النيل ونظرا لعد إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا وأيدت التحريات ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.