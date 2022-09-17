اليوم السابع
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مصرع شاب بطلقات نارية فى تجدد خصومة ثأرية بقنا

السبت، 17 سبتمبر 2022 12:22 م
مصرع شاب بطلقات نارية فى تجدد خصومة ثأرية بقنا جثه - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شاب مصرعه، اليوم السبت، بطلقات نارية في تجدد خصومة ثأرية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب بطلقات نارية في تجدد خصومة ثأرية بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتبين أن الواقعة أسفرت عن مصرع محمود.ح، 31 عاما، من قرية الكرنك، في خلافات ثأرية بين عائلته وعائلة أخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى، وانتقال الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث لمنع الاشتباكات والتواصل إلي الجناة.

 

 

امن قنا

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