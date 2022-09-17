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مدبولى: إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب العلمين يؤهلها لاستقطاب 3 ملايين سائح سنويا

السبت، 17 سبتمبر 2022 07:33 م
مدبولى: إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب العلمين يؤهلها لاستقطاب 3 ملايين سائح سنويا خلال الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الشيخ فيصل بن ثانى آل ثاني، رئيس الاستثمار فى إقليم أفريقيا وآسيا فى جهاز قطر للاستثمار، وأعضاء وفد قيادات شركة Accor العالمية للفنادق والضيافة، بحضور المستثمرين السياحيين ناصر عبد اللطيف، ونادر هشام على.

 

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بنتائج الزيارة المهمة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة قطر الشقيقة، والمشاورات المثمرة التى أجراها مع أخيه الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، وما شهدته الزيارة من لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين

 

وأوضح مدبولى أن هذه الزيارة المهمة تعطى زخماً للعلاقات الأخوية بين مصر وقطر، لا سيما فى شقها الاقتصادي، فى ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع السياحة والفنادق والضيافة

 

و تطرق رئيس الوزراء إلى خطط إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب مدينة العلمين، على الشريط الساحلى الممتد لمسافة ٦ كيلومترات، بما تتميز به من موقع فريد، يؤهلها لتستقطب من 2-3 ملايين سائح لزيارتها سنوياً.

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي جهاز قطر للاستثمار (1)
 
رئيس الوزراء يلتقي مسئولي جهاز قطر للاستثمار (2)
 
رئيس الوزراء يلتقي مسئولي جهاز قطر للاستثمار (3)
 
رئيس الوزراء يلتقي مسئولي جهاز قطر للاستثمار (4)

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