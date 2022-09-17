اليوم السابع
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محافظ قنا يستقبل مواطنين بمكتبه للاستماع لشكاواهم وبحث طلباتهم

السبت، 17 سبتمبر 2022 10:52 ص
محافظ قنا يستقبل مواطنين بمكتبه للاستماع لشكاواهم وبحث طلباتهم محافظ قنا قنا يستقبل مواطنين بمكتبه
قنا صابر سعيد

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 استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، مواطنين بمكاتبهم، لبحث شكاواهم ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك فى إطار حرصهم الدائم على الاستماع الى شكاوى المواطنين عن قرب وبحث الحلول المناسبة لها.

واستقبل محافظ قنا، والسكرتير العام، كل مواطن على حده، للتعرف على تفاصيل شكواهم، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن .

وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الداودى، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدا سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.


 

 

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