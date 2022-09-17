محافظ الدقهلية يحيل 18 محضرا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق للنيابة

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار .

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية، التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

واطلع محافظ الدقهلية، علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، والتي أسفرت عن تحرير 18 محضرا وتحويلهم للنيابة العامة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والأسواق بمراكز ومدن المنزلة وميت غمر والمطرية وطلخا، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 5 محاضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، و3 محاضر تصرف في دقيق والكمية الضبوطة (48 شيكارة)، و5 محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن، و2 محضر غش تجاري، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضر استخدام في غير الغرض، والتحفظ على 5000 قطعة أدوات مائدة خزفية، و500 كجم من خامات تصنيعها، و4350 كجم خامات بلاستيك و11 أسطوانة غاز، وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.