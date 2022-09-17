محافظ الإسكندرية: إعادة الشيء لأصله بالشوارع التي تم الانتهاء من المشروعات الخدمية بها

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، ورؤساء الأحياء بضرورة إعادة الشيء لأصله في الشوارع التي تم الانتهاء من المشروعات الخدمية بها، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع الأحياء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأوضح المحافظ، أنه يتم العمل حاليا على إعادة الشيء لأصله وتنفيذ طبقة الأسفلت في 10 شوارع بحي وسط وشارعين بحي الجمرك، وذلك عقب انتهاء شركات الخدمات من المشروعات الخدمية التي تقوم بها لخدمة تلك الشوارع، لافتا إلى أنه يتابع عن كثب نسب تنفيذ أعمال رصف الشوارع بجميع الأحياء وخاصة فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة.

ومن جانبها أشارت المهندسة أمل محمود، إلى أنه خلال الأيام الماضية تم البدء في عملية إعادة الشيء لأصله ووضع طبقة اسفلت والطبقة السطحية في شوارع (الشهيد جواد حسني – شارع جلال الرومي – شارع يوسف فهمي الجزايري- وشارع الشيخ حافظ عثمان) بمنطقة الابراهيمية وشوارع (شوارع محسن- والنهضة النوبية –وشارع شجرة الدر- والمعلم ايوب- وابن جعفر- وشارع ابن محسّن) بمنطقة محرم بك بحي وسط، وذلك عقب انتهاء شركتي الصرف الصحي والكهرباء من أعمالهم بتلك الشوارع، كما تم اعادة الشيء لاصله بشارعي (اسماعيل صبري- وشارع مسجد سيدي تمراز) بالمنشية بنطاق حي الجمرك عقب الانتهاء من مشروع صرف صحي بهم.