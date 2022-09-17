أسيوط هيثم البدرى

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تحقيق الإشتراطات والمواصفات الفنية والهندسية لاعمال الرصف للطرق والشوارع بالمراكز والأحياء وفقاً للامكانات المتاحة وذلك بناءاً على توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقاً لخطط تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعهم الممكنة والامكانات المتاحة وتذليل المعوقات لنهو تلك الأعمال وفقاً للمواعيد والجدول الزمني المقررة ...جاء ذلك خلال لقاءه المهندس مصطفى مسعود مدير المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكبارى ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وقد استعرض الإجتماع ما تم تنفيذه وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة والخاصة باستكمال تنفيذ خطة رصف الشوارع الموضوعة مسبقاً والتى تقوم هيئة الطرق بتنفيذها ، فضلاً عن مناقشة المعوقات والحلول لنهو تلك الأعمال في المواعيد المقررة دون تأخير أو تقصير.

ووجه المحافظ بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن والمتابعة الدورية لأعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية عن طريق الرصف سواء بالخطة الاستثمارية الموحدة للمحافظة أو إعادة الشئ لأصله أو الخطة التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في النقل والانتقال لافتاً إلى ضرورة التأكد من تطبيق الإشتراطات والمواصفات الفنية والهندسية للشوارع وتحقيق معدلات السلامة والأمان عن طريق اللجنة التي تم تشكيلها في وقت سابق لمراجعة الطرق وأعمال الرصف التي تتم بالمراكز والأحياء، معلنا متابعته المستمرة لاعمال الرصف التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز وأحياء المحافظة لرصد الملاحظات وتذليل المعوقات ومتابعة نسب التنفيذ وفقا للخطة الزمنية ومراعاة تطبيق معايير الجودة .



محافظ أسيوط يشدد على تحقيق الاشتراطات والمواصفات الفنية لأعمال الرصف بالمراكز (1)