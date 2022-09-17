اليوم السابع
Ads
السبت، 17 سبتمبر 2022 12:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط يشدد على تحقيق الاشتراطات والمواصفات الفنية لأعمال الرصف بالمراكز

السبت، 17 سبتمبر 2022 11:16 ص
محافظ أسيوط يشدد على تحقيق الاشتراطات والمواصفات الفنية لأعمال الرصف بالمراكز
أسيوط هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تحقيق الإشتراطات والمواصفات الفنية والهندسية لاعمال الرصف للطرق والشوارع بالمراكز والأحياء وفقاً للامكانات المتاحة وذلك بناءاً على توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقاً لخطط تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعهم الممكنة والامكانات المتاحة وتذليل المعوقات لنهو تلك الأعمال وفقاً للمواعيد والجدول الزمني المقررة ...جاء ذلك خلال لقاءه المهندس مصطفى مسعود مدير المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكبارى ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وقد استعرض الإجتماع ما تم تنفيذه وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة والخاصة باستكمال تنفيذ خطة رصف الشوارع الموضوعة مسبقاً والتى تقوم هيئة الطرق بتنفيذها ، فضلاً عن مناقشة المعوقات والحلول لنهو تلك الأعمال في المواعيد المقررة دون تأخير أو تقصير.

ووجه المحافظ بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن والمتابعة الدورية لأعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية عن طريق الرصف سواء بالخطة الاستثمارية الموحدة للمحافظة أو إعادة الشئ لأصله أو الخطة التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في النقل والانتقال لافتاً إلى ضرورة التأكد من تطبيق الإشتراطات والمواصفات الفنية والهندسية للشوارع وتحقيق معدلات السلامة والأمان عن طريق اللجنة التي تم تشكيلها في وقت سابق لمراجعة الطرق وأعمال الرصف التي تتم بالمراكز والأحياء، معلنا متابعته المستمرة لاعمال الرصف التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز وأحياء المحافظة لرصد الملاحظات وتذليل المعوقات ومتابعة نسب التنفيذ وفقا للخطة الزمنية ومراعاة تطبيق معايير الجودة .

 

 

محافظ أسيوط يشدد على تحقيق الاشتراطات والمواصفات الفنية لأعمال الرصف بالمراكز (1)
محافظ أسيوط يشدد على تحقيق الاشتراطات والمواصفات الفنية لأعمال الرصف بالمراكز (1)

 

محافظ أسيوط يشدد على تحقيق الاشتراطات والمواصفات الفنية لأعمال الرصف بالمراكز (2)
محافظ أسيوط يشدد على تحقيق الاشتراطات والمواصفات الفنية لأعمال الرصف بالمراكز (2)

 


اللواء عصام سعد

محافظ أسيوط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

اسيوط

محافظه اسيوط

مشروعات محافظه اسيوط



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل خطة التنمية لمحافظات وسط الصعيد 22/23.. تخصيص 8.2 مليار جنيه استثمارات حكومية لـ"أسيوط والوادى الجديد".. التعليم وربط الطرق واستصلاح الأراضى وزيادة الإنتاج الحيوانى ودعم المناطق الصناعية أبرز المشروعات

السبت، 17 سبتمبر 2022 08:00 ص

تطهير الترع والمجارى المائية ورفع 750 طن مخلفات بالبدارى فى أسيوط

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 03:18 م

محافظ أسيوط يلتقى مدير إدارة المرور ويوجه بوضع خطة لتحقيق السيولة المرورية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 03:07 م

لأول مرة داخل جامعة حكومية.. إنشاء وحدة لتصنيع منتجات اللحوم بجامعة أسيوط

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة