محافظ أسيوط: رفع 500 طن مخلفات صلبة بعدة حملات للنظافة ورفع المخلفات بالمراكز

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع 500 طن مخلفات صلبة خلال عدة حملات نظافة بقرى مراكز ساحل سليم والبدارى وصدفا والغنايم والفتح، واستمرار شن حملات نظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين بالمراكز والأحياء والقرى ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى البيئة ورفع كفاءة النظافة وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة .

وأوضح محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم السبت – ان حملات النظافة والتجميل تتم بصفة يومية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية ، حيث يتم رفع القمامة والمخلفات من صناديق القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها والقضاء على تجمعات القمامة ، فضلاً عن كنس وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق ورفع كفاءة وتسوية لبعض الشوارع والميادين بالوحدات المحلية لمراكز ساحل سليم والبدارى وصدفا والغنايم والفتح

وذلك بإشراف أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم ، ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهم وبالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة سيارات كنس وشفط الاتربة ومعدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة و ... وغيرها من المعدات وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين مشيراً إلى العمل على توفير الإمكانات اللازمة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة بمراكز وقرى المحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



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