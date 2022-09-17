محافظ أسوان: جهود مكثفة لتنفيذ أكبر مشروع لإحلال وتجديد البنية التحتية بإدفو

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن هناك جهود مكثفة تبذلها الأجهزة المعنية لتنفيذ أكبر مشروع لإحلال وتجديد البنية التحتية داخل مركز ومدينة إدفو من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى إدخال الغاز الطبيعى ، ليعقب ذلك تنفيذ مشروع متكامل للتطوير والتجميل يتضمن أعمال الرصف ورفع كفاءة الأرصفة والدهانات والإنارة والتشجير.

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأنه يتم العمل حالياً على قدم وساق ليل نهار بناءاً على توجيهات محافظ أسوان والذى أمر بإجراء أعمال تغيير شامل لشبكة مياه إدفو وذلك من خلال إعتماد مبلغ 45 مليون جنيه لتنفيذ هذا المشروع الهام والذى وصلت نسبة التنفيذ به إلى 90 % بأقطار 12 و 10 و 8 بوصة ، وخاصة أن شبكة مياه إدفو تم إنشاؤها منذ عام 1975 بأقطار صغيرة وأسبستوس ، مع عدم وجود أي محابس بالمدينة نتيجة تهالكها ، وهو ما كان يتسبب في إنقطاع متكرر للمياه.

وأشار، إلى أنه جارى العمل لإنهاء الأجزاء المتبقية من تطوير كورنيش النيل ، مع رفع المقاهى والتندات تمهيداً لتطوير باقى الكورنيش ، بجانب رفع الأتربة والتراكمات الموجودة على الطريق العام بالشيخ عامر ، وتسوية مداخل المدينة تمهيداً لأعمال الرصف ، كما أنه تم رفع التراكمات لأعمال الحفر لمشروعات مياه الشرب والغاز الطبيعى منها خطوط 12 بوصة ناقل ، و 8 بوصة ، و 2 خط غاز 16 بوصة ، و 6 بوصة ، وتم بالتوازى تسوية شارع 23 يوليو بطول 3 كم بواسطة 4 لوادر ، وتحميل الأتربة على 14 سيارة حمولة 12 طن ، وتواكب مع ذلك الإستفادة من جليدر الطرق فى تسوية الشوارع بالمدينة حيث تم نقل الأتربة الناتجة عنه ليلاً من خلال نقل أكثر من 15 سيارة حمولة 13 طن.

وأوضح إبراهيم سليمان، أنه يجرى حالياً العمل بموقف الأقاليم بالغنيمية والشيخ عامر بمساحة 3900 م2 بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 40 % ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " حيث يخدم الموقف خطوط البصيلية والسباعية والكلح ومصنع السكر وداخل المدينة ، بجانب موقف داخلى بالغنيمية ، ويقع فى نهاية المدينة من الناحية الشمالية .