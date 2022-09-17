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مجلس أمناء الحوار الوطنى يضع اليوم لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية

السبت، 17 سبتمبر 2022 09:00 ص
مجلس أمناء الحوار الوطنى يضع اليوم لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية مجلس أمناء الحوار الوطنى
كتب محمد السيد

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يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعه السابع، ظهر اليوم السبت، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه السابع، اليوم السبت، 17 سبتمبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهرًا.

وأضاف ضياء رشوان أنه من المقرر أن يعقد المجلس لقاء تعارفيا مع المقررين العموميين والمقررين العمومين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة؛ السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى، والاستماع لوجهات نظرهم، وكذلك وضع مهام مقررى اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات فى جلسات اللجان الفرعية التى سيضعها المجلس.

وإعمالًا لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بيانًا يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطنى على وجه العموم.


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