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لوكاشينكو: البشرية على شفا صراع نووى

السبت، 17 سبتمبر 2022 09:04 م
لوكاشينكو: البشرية على شفا صراع نووى لوكاشينكو
كتب محمد جمال

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أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن البشرية على حافة الدخول في صراع نووى، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

قال لوكاشينكو في منتدى وطني بمناسب يوم الوحدة الوطنية في بيلاروس: "فقد العالم عقله. الناس العاديون، حتى أولئك البعيدين عن السياسة يتساءلون، كيف سينتهي كل هذا؟ ولأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، وجدت الإنسانية نفسها على شفا صراع نووي".

وأضاف: "الكسالى فقط لم يقارنوا بين أحداث القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين واليوم. يتذكر الجميع كيف انتهت عدم رغبة الإمبراطوريات العظيمة في الاتفاق: الغزو النابليوني، حربان عالميتان وعشرات النزاعات المحلية، ومئات الملايين من القتلى".


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