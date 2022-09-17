لوكاشينكو: البشرية على شفا صراع نووى

كتب محمد جمال

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن البشرية على حافة الدخول في صراع نووى، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".



قال لوكاشينكو في منتدى وطني بمناسب يوم الوحدة الوطنية في بيلاروس: "فقد العالم عقله. الناس العاديون، حتى أولئك البعيدين عن السياسة يتساءلون، كيف سينتهي كل هذا؟ ولأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، وجدت الإنسانية نفسها على شفا صراع نووي".

وأضاف: "الكسالى فقط لم يقارنوا بين أحداث القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين واليوم. يتذكر الجميع كيف انتهت عدم رغبة الإمبراطوريات العظيمة في الاتفاق: الغزو النابليوني، حربان عالميتان وعشرات النزاعات المحلية، ومئات الملايين من القتلى".