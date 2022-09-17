اليوم السابع
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كهرباء شمال القاهرة: إصدار الفاتورة لا يتم إلا بناءً على صورة للعداد

السبت، 17 سبتمبر 2022 03:00 ص
كهرباء شمال القاهرة: إصدار الفاتورة لا يتم إلا بناءً على صورة للعداد وزارة الكهرباء والطاقة
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن نسب التحصيل فى تزايد مستمر  ، مؤكداً أن نسبة التحصيل بالشركة  بلغت حوالى 99% للمنزلى وتفوق الـ100 لكبار المشتركين و القطاعات اﻷخرى و ذلك نتيجة دقة القراءة التى تحضرها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال التقاط صورة للعداد.

وأوضح عفيفي فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك تنسيق تام مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء، مضيفاً أن تطبيق  القارئ الموحد  الذى تطبقه شركة شعاع لتسجيل قراءة عداد الكهرباء ساهم فى حل مشكلات  الفواتير وإصدارة فاتورة سليمة 100%.

 

و قال عفيفي أن نسبة تغطية قراءة العدادات لجميع المشتركين بالشركة اﻷن تصل إلى 99% ، لافتا إلى أن شعور المواطن بدقة الفاتورة التى تعبر عن استهﻻكه الفعلى كان سبب رئيسى فى ارتفاع نسب التحصيل بالشركة خاصة و أن الشركة ملتزمة بقرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة إصدار الفاتورة بناء على صورة للعداد و عدم إصدار أى فاتورة بنا على متوسط اﻻستهﻻك.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

حسام عفيفى

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء



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