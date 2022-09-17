كل ما تريد معرفته عن المدينة الجامعية بالإسكندرية قبل بدء العام الدراسي

الإسكندرية أسماء على بدر

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسى الجديد، وتستقبل كليات جامعة الإسكندرية والمدينة الجامعية الطلاب الجدد والقدامى، وتبدأ عملية التسكين للطلاب للعام الجديد وفقا للشروط التى وضعتها جامعة الإسكندرية للطلاب والالتزام بها.



الطلاب الجدد

قررت جامعة الإسكندرية مد فترة التقديم الورقي للطلاب المستجدين "ثانوية عامة" نظراً لتأخر بعض الكليات في إجراءات التقديم للطلاب المستجدين , وتيسيراً على الطلاب المستجدين "ثانوية عامة" الراغبين في التقدم للإقامة بالمدن الجامعية.

وقرر الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على مد فترة التقديم الورقي للطلاب المستجدين "ثانوية عامة" حتى نهاية عمل يوم الخميس 29 سبتمبر . واعلنت جامعة الاسكندرية خطوات التقديم للمدينة الجامعية لطلاب الثانوية العامة الجدد يتوجه الطالب الى مكتب المراجعة الالكترونية لمراجعة طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بالمراجعة الالكترونية ،يتوجه الطالب الى مكتب شئون الطلاب لمراجعة وتسليم طلب الالتحاق والمرفقات. كما اعلنت المدينة الجماعية بالإسكندرية الأوراق المطلوبة فى التقديم هى طلب الالتحاق معتمد ومختوم من الكلية، عدد 2 صورة من بطاقة الترشيح للكلية صورة الاشعار الإلكترونى بعد المراجعة، عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى الطالب سارية ،عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى لولى امر الطالب سارية ، عدد 2 صورة ضوئية حديثة+ 8 صورة عند التسكين، صورة ما يفيد لتلقى الطالب جرعة تنشيطية لفيروس كورونا، حافظة مستندات لتسليم الأوراق بها.

الطلاب القدامى