كل ما تريد معرفته عن المدينة الجامعية بالإسكندرية قبل بدء العام الدراسي

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسى الجديد، وتستقبل كليات جامعة الإسكندرية والمدينة الجامعية الطلاب الجدد والقدامى، وتبدأ عملية التسكين للطلاب للعام الجديد وفقا للشروط التى وضعتها جامعة الإسكندرية للطلاب والالتزام بها.
الطلاب الجدد
قررت جامعة الإسكندرية مد فترة التقديم الورقي للطلاب المستجدين "ثانوية عامة" نظراً لتأخر بعض الكليات في إجراءات التقديم للطلاب المستجدين , وتيسيراً على الطلاب المستجدين "ثانوية عامة" الراغبين في التقدم للإقامة بالمدن الجامعية.
وقرر الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على مد فترة التقديم الورقي للطلاب المستجدين "ثانوية عامة" حتى نهاية عمل يوم الخميس 29 سبتمبر .
واعلنت جامعة الاسكندرية خطوات التقديم للمدينة الجامعية لطلاب الثانوية العامة الجدد يتوجه الطالب الى مكتب المراجعة الالكترونية لمراجعة طلب الالتحاق واستيفاء الجزء الخاص بالمراجعة الالكترونية ،يتوجه الطالب الى مكتب شئون الطلاب لمراجعة وتسليم طلب الالتحاق والمرفقات.
كما اعلنت المدينة الجماعية بالإسكندرية الأوراق المطلوبة فى التقديم هى طلب الالتحاق معتمد ومختوم من الكلية، عدد 2 صورة من بطاقة الترشيح للكلية صورة الاشعار الإلكترونى بعد المراجعة، عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى الطالب سارية ،عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومى لولى امر الطالب سارية ، عدد 2 صورة ضوئية حديثة+ 8 صورة عند التسكين، صورة ما يفيد لتلقى الطالب جرعة تنشيطية لفيروس كورونا، حافظة مستندات لتسليم الأوراق بها.
الطلاب القدامى
وبالنسبة للطلاب القدامى قررت جامعة الإسكندرية مد فترة التقديم بالمدينة الجامعية التى بدأت فى بداية أغسطس نظراً لتأخر بعض الكليات في ظهور نتائجها لبعض الفرق والأقسام، وتيسيراً على الطلاب القدامى الراغبين في التقدم للإقامة بالمدن الجامعية وذلك حتى الخميس 15 سبتمبر وتم غلق باب التقديم وجارى فحص الأوراق والإعلان عن النتائج وإخطار الطلاب بها .
ويقوم الطالب لاستيفاء كافة البيانات والاختام الواردة بطلب الالتحاق دون كشط او تعديل ، كما شددت المدينة الجامعيةعلى ان آيه بيانات غير صحيحة بيتم استبعاد الطالب كما يقوم الطالب برفع الصورة الشخصية على موقع الزهراء للتقديم .
الالتماسات
وأعلنت جامعة الإسكندرية أن الالتماسات الخاصة بالطلاب القدامى التقديم في نفس مواعيد التقديم الورقي على أن يتقدم الطالب أو الطالبة إلى لجنة الإلتماسات كل وفقا لحالته (طبي/اجتماعي/مناطق نائية اسكندرية/محافظات نائية/تعديل نتيجة) .
بينما تقديم الالتماسات الخاصة بالطلاب المستجدين ثانوية عامة : يتم التقديم لإلتماسات المحافظات النائية فقط أثناء موعد التقديم الورقي أما باقي الفئات فيتم تقديمها بعد إعلان نتيجة قبول المستجدين كما اكدت المدينة الجامعية ان التربية العسكرية شرط أساسي لقبول الطلاب الذكور القدامى بالجامعة .
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