"كان بيهزر وصلى الفجر واتوفى".. أحمد شيبة يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة شقيقه

الإسكندرية - فريق المحافظات

شيع الفنان أحمد شيبة، اليوم السبت، جثمان شقيقه محمود بمقابر أم كبيبة بمنطقة الورديان غرب محافظة الإسكندرية، إلي مثواه الأخير، وسط حضور المئات من المشيعين من أهالى الإسكندرية وأسرته .

وقال أحمد شيبة، إن شقيقه محمود كان لا يعاني من أي أمراض وصحته كانت جيدة، مضيفا: "كان بيهزر إمبارح وصلي الفجر واتوفى بعد ذلك"، وأنه تم نقله للمستشفى وتوفى، مطالبا المشيعين بالدعاء لشقيقه.

وانهار الفنان أحمد شيبة، بالبكاء أثناء دفن جثمان شقيقه "محمود"، وسط حضور مئات المشيعين من أهالى الإسكندرية وأسرته وطالب أحمد شيبة الحضور بالدعاء لشقيقه، قائلا: "ادعوا لأخويا ربنا يرحمه ويسامحه .. يا رب أسكنه الجنة".

وكانت قد أقيمت صلاة الجنازة فى مسجد حسان مسقط رأس الفنان أحمد شيبه بعد صلاة الظهر، وكان أعلن الفنان أحمد شيبة، وفاة شقيقه محمود شيبة.

ونشر أحمد شيبه صورة لأخيه محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها: "توفي إلي رحمة الله تعالي أخويا محمود شيبه، ستشيع الجنازة من أمام مسجد حسان بعد الظهر، إسكندرية القبارى، ولا يريكم الله مكروها فى عزيز لديكم".



أحمد شيبة الدعاء لشقيقة



أحمد شيبة أمام قبر شقيقة



أحمد-شيبة-يواسي--ابن-شقيقة-أمام-القبر



أحمد شيبه ينهار بالبكاء أثناء دفن جثمان شقيقه فى الإسكندرية



الفنان احمد شيبة بمقابر ام كبيبة



الفنان احمد شيبة دفن شقيقة



إنهيار الفنان احمد شيبة بالبكاء