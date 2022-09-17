قوة "سيبيريا 2".. خط غاز بين روسيا والصين يعصف بآمال الأوروبيين.. اعرف التفاصيل

كتب محمد جمال

حروب لا تحكمها القوة العسكرية بل تحكمها الرؤية المستقبلية، هكذا ينطبق الأمر على الصراع الروسى ضد الغرب فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية، فقد دشنت روسيا "قوة سيبيريا 2"، لتعصف بأمال الأوروبيين فى خط غاز "نوردستريم 2"، والذى كان حلما للأوربيين يوما ما.

حيث ينظر إلى "قوة سيبيريا 2" باعتباره بديلا لخط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي بُني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا لكن تمّ التخلّي عنه إثر الحرب مع أوكرانيا، وفقا لما أكده ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، بحسب شبكة العين الإخبارية.

ومنذ سنوات طويلة، تتباحث روسيا مع الصين لبناء خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" بهدف تزويد بكين بالغاز الروسي.

وكان نوفاك أكّد في وقت سابق، على هامش زيارة إلى أوزبكستان، أنّ موسكو وبكين ستوقّعان قريباً اتفاقيات تستورد بموجبها الصين من روسيا "50 مليار متر مكعب من الغاز" سنوياً عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" الذي سيبدأ بناؤه في 2024.

وهذه الكمّية من الغاز الروسي تعادل تقريباً السعة القصوى لخط أنابيب "نورد ستريم 1" والبالغة 55 مليار مكعب سنوياً.

وهذا الخط الاستراتيجي الذي يربط روسيا بألمانيا والمتوقّف عن العمل منذ 2 سبتمبر/أيلول الجاري كان يمرّ من خلاله ثُلث شحنات الغاز الروسي إلى الاتّحاد الأوروبي.

ومن المقرّر أن ينقل خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" الغاز الروسي إلى الصين، جزئياً عبر منغوليا.

وبذلك تكون استراتيجية الطاقة الروسية قد اعتمدت هذا المشروع بديلاً عن نورد ستريم-2، المشروع الذي لطالما دعمته ألمانيا على الرّغم من الاعتراضات الأمريكية الشديدة، لكنّه لم يدخل الخدمة في نهاية المطاف، إذ اتّفق الغربيون على دفنه إثر بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير.

من جهة ثانية، أعلن نوفاك أنّ صادرات الغاز الروسي إلى الاتّحاد الأوروبي "ستنخفض بنحو 50 مليار متر مكعب" في 2022.

ومقابل هذا الخفض فإنّ شركة غازبروم الحكومية الروسية التي تشغّل خط أنابيب "قوة سيبيريا 1" الذي ينقل منذ نهاية 2019 الغاز من حقل تشاناندينا (ياقوتيا) الروسي إلى شمال شرق الصين، "ستزيد شحناتها" للوصول إلى "20 مليار متر مكعب من الغاز" سنوياً، بحسب ما أضاف الوزير الروسي.

وأوضح أنّ هذه الزيادة الكبيرة في القدرة على التصدير إلى الصين ستتمّ بعد أن يتمّ في مطلع 2023 ربط حقل كوفيتكا الواقع بالقرب من بحيرة بايكال بخط أنابيب "قوة سيبيريا 1".

وفي 2025، عندما سيبلغ خط الأنابيب المهمّ هذا طاقته القصوى، سيتمكّن من نقل 61 مليار متر مكعب سنوياً، أي أكثر من نورد ستريم 1، منها 38 مليار متر مكعب ستستوردها الصين وفقاً لعقد رئيسي أبرم في 2014 بين غازبروم ونظيرتها الصينية "سي إن بي سي".

كما وقّعت اتفاقيات مع بكين لبناء طريق عبور جديد من فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي إلى شمال الصين، أي "10 مليار متر مكعب من الغاز الإضافي سنوياً"، بحسب ما أعلن الوزير الروسي.