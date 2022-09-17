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قطع المياه 8 ساعات عن مناطق حى أول المحلة اليوم لإصلاح خط رئيسي

السبت، 17 سبتمبر 2022 02:13 م
قطع المياه 8 ساعات عن مناطق حى أول المحلة اليوم لإصلاح خط رئيسي قطع المياه - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أعلنت محافظة الغربية، قبل قليل في بيان لها، قطع المياه عن مناطق حي أول المحلة الكبرى بداية من الساعة 11 مساء اليوم وحتي السابعة صباح غداً الأحد لإصلاح وصيانة خط 24 بوصة بشارع الجلاء.

وأوضح البيان ان أعمال الإصلاح سيترتب عليها انقطاع المياه عن مناطق حي أول المحلة.
 
وطالب المحافظة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع.
 
فيما وفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي تانكات مياه شرب نقية لسد احتاجات المناطق المتضررة لحين نهو أعمال الإصلاح. 
 
 
 

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