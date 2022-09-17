قبة "أبو الهوا" فى أسوان تاج على نهر النيل.. تضم 95 مقبرة أثرية

كتب أحمد جمعة: تصوير ماهر اسكندر

رصدت عدسة "اليوم السابع" منطقة جبل أبو الهواء أحد أبرز المعالم السياحية فى أسوان، وتضم مقابر منحوتة لنبلاء وكهنة أسوان على مدار عصور مختلفة، وتحوى 85 مقبرة إلى جانب 10 مقابر مكتشفة حديثة.



س/ ما هى مقابر قبة الهواء؟ ج: قبة الهوا هى جبل صخرى يقع على الضفة الغربية للنيل بالقرب من أسوان، يبلغ ارتفاع ذلك الجبل نحو 130 مترا وبه مقابر منحوتة لنبلاء وكهنة أسوان من عهد قدماء المصريين.



س/ لماذا سميت مقابر قبة الهواء بهذا الاسم؟ ج: يقع على قمة الجبل الجنوبية قبر لأحد الأولياء المسلمين اسمه "سيدى على بن الهوا"، الذى سميت القبة باسمه، وهى ضريح أبيض ذو قبة، كما يوجد أسفله بقايا دير قبطى (سان جورج).



س/ ما أهم المقابر الموجود فى جبل قبة الهواء بأسوان؟

ج: تضم المقابر 85 مقبرة فرعونية ومن أهم المقابر الموجودة فى الجبل مقبرة أمنحت، حيث تعتبر من أكبر المقابر الموجودة فى المنطقة حيث إن واجهة المقبرة تبلغ حوالى 12م تقريبًا وعليها نقوش فى غاية الروعة، ومقبرة "خونس" وترجع إلى عصر الدولة القديمة، ووصف المقبرة "تقع من الناحية الشرقية لمقابر الدولة الحديثة، وتحتوى المنطقة على مقبرة "وسر ساتت" وترجع لعصر الدولة الحديثة، كما توجد مقبرة أخرى لا تحمل اسم وتعود إلى عصر الدولة الحديثة.



س/ ما هو وصف قبور قبة الهواء؟ ج: تتميز قبور قبة الهوا بأنها كانت لنبلاء ومحافظى منطقة النوبة والأعيان العاملين فى تلك المنطقة من عهد الفراعنة، وهى حجرات محفورة داخل الجبل، مزينة الجدران، ومختلفة الأحجام والتصميمات، تعطى زينتها المنقوشة على الجدران صورا من الحياة المعتادة أيام قدماء المصريين: مشاهد ذبح الأبقار، وتزاور الأقرباء والأصدقاء، صيد السمك، صيد الطيور وحاملى النبال وموسيقيين وغيرها.



س/ متى بدأت أعمال الحفريات فى مقابر قبة الهواء؟ ج: فى عام 1946 بدأ عالم الآثار المصرى لبيب حبشى عمليات حفرياته التى استمرت حتى 1951. وأرسلت جامعة بون بألمانيا بعثة للتنقيب وعلى رأسها "إلمار إيدل" فى عام 1959 وظلت تعمل حتى 1984. كما اشترك فى الحفريات "وليس بدج " والباحث المصرى "محيى الدين " و"ميشيل جنكينز". الحفريات القائمة حاليا يقوم بها المعهد الألمانى للآثار DAI تحت رعاية "كارل سيفريد"