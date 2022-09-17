فوز فريق جامعة طنطا لكرة القدم الخماسى للطالبات ببطولة الاتحاد الرياضى للجامعات

الغربيــــة عادل ضرة

فاز فريق جامعة طنطا لكرة القدم الخماسي بنات بالمركز الأول وحصد الميدالية الذهبية، بعد فوزه على فريق جامعة الزقازيق بثلاث أهداف مقابل لا شيء في المباراة النهائية التي أقيمت ضمن منافسات البطولة التى ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة طنطا بمعسكر جامعة طنطا ببلطيم تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور مجدي وكوك المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

تقدم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بخالص التهنئة لأعضاء الفريق الفائز، مؤكداً حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية لدورها في تنمية الابداع والتميز لدى الطلاب،متمنياً لطلاب الجامعة دوام التفوق وحصد المزيد من البطولات الرياضية، مقدماً الشكر لكل من ساهم في تدريب وتأهيل الفريق الفائز بالبطولة.

من جانبه أشاد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأداء الفريق، حيث ظلت شباكه نظيفة ولم يحرز أي فريق منافس أي أهداف في شباكه طوال فترة البطولة. مؤكداً أن البطولة تعد فرصة عظيمة لتنمية القدرات الرياضية لطلاب الجامعات المصرية، وتعزيز روح التنافسية والحماس، فقد استطاع منتخب الجامعة طنطا تحقيق الفوز على منتخبات جامعة السادات بخمسة أهداف نظيفة وجنوب الوادى بستة أهداف نظيفة.