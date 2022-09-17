اليوم السابع
Ads
السبت، 17 سبتمبر 2022 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فريق طبى بقنا الجامعى ينجح فى استخراج "مقص" من مريضة تبلغ 60 عاما

السبت، 17 سبتمبر 2022 01:40 م
فريق طبى بقنا الجامعى ينجح فى استخراج "مقص" من مريضة تبلغ 60 عاما الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور حجاجى، منصور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بقنا، نجاح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية فى استخراج جسم معدنى حاد (مقص) من الجدار الأمامى للصدر، وذلك فى إطار الخدمات الطبية المتقدمة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب.

وقال الدكتور محمود خيرى، المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا، إنه فور وصول مريضة 60 عاما، باستقبال الإصابات تم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي أظهرت جسم معدنى حاد (مقص) قد أخترق الجدار الأمامى للصدر، حيث قام الفريق الطبي باستخراج المقص عن طريق تدخل جراحي عاجل.

ضم الفريق الجراحى الدكتور محمود خيرى، أستاذ جراحة القلب والصدر , الدكتور محمد عبد البارى، الأستاذ المساعد بقسم جراحة القلب والصدر،  الطبيبة شيماء أحمد مسلم، أخصائى جراحة القلب والصدر, الطبيبة ساندى عادل، طبيب مقيم بالقسم، والطبيب محمد عبدالمعطى، طبيب مقيم بقسم جراحة القلب والصدر، ومن قسم التخدير الطبيب محمد عبدالعزيز، المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة،  كما ضم الطاقم الطبى من هيئة التمريض، جهاد بهيج ومحمود سيد.


 

 

 

قنا الجامعي

مستشفى قنا الجامعي

استخراج مقص

جنوب الوادي

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة

معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب الشهادات الفنية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:26 م

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد أعمال امتحانات الدور الثانى بـ 3 كليات

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:33 م

معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب المرحلة الثالثة

السبت، 03 سبتمبر 2022 03:52 م

جامعة جنوب الوادى تحدد مواعيد الكشف الطبى على طلاب الجامعة الأهلية

السبت، 27 أغسطس 2022 10:25 ص

جامعة جنوب الوادى تشارك فى الأسبوع التعريفى بالجامعات الأهلية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:43 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة