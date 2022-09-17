فريق طبى بقنا الجامعى ينجح فى استخراج "مقص" من مريضة تبلغ 60 عاما

أعلن الدكتور حجاجى، منصور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بقنا، نجاح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية فى استخراج جسم معدنى حاد (مقص) من الجدار الأمامى للصدر، وذلك فى إطار الخدمات الطبية المتقدمة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب.

وقال الدكتور محمود خيرى، المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا، إنه فور وصول مريضة 60 عاما، باستقبال الإصابات تم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي أظهرت جسم معدنى حاد (مقص) قد أخترق الجدار الأمامى للصدر، حيث قام الفريق الطبي باستخراج المقص عن طريق تدخل جراحي عاجل.

ضم الفريق الجراحى الدكتور محمود خيرى، أستاذ جراحة القلب والصدر , الدكتور محمد عبد البارى، الأستاذ المساعد بقسم جراحة القلب والصدر، الطبيبة شيماء أحمد مسلم، أخصائى جراحة القلب والصدر, الطبيبة ساندى عادل، طبيب مقيم بالقسم، والطبيب محمد عبدالمعطى، طبيب مقيم بقسم جراحة القلب والصدر، ومن قسم التخدير الطبيب محمد عبدالعزيز، المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، كما ضم الطاقم الطبى من هيئة التمريض، جهاد بهيج ومحمود سيد.



