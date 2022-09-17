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طقس حار رطب نهارا.. اعرف نسب الرطوبة على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل

السبت، 17 سبتمبر 2022 02:00 ص
طقس حار رطب نهارا.. اعرف نسب الرطوبة على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الإثنين كما يلى :

- القاهرة الكبرى:

العظمى 80-85

الصغرى 40-45

 

- الوجه البحرى:

العظمى 80-85

الصغرى 40-45

 

- السواحل الشمالية:

العظمى 80-90

الصغرى 55-60

 

- جنوب سيناء:

العظمى 55-60

الصغرى 30-35

 

- شمال الصعيد:

العظمى 45-50

الصغرى 20-25

 

- جنوب الصعيد :

العظمى 30-35

الصغرى 10-15


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