ضبط 3 أطنان و200 كيلو دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى الدقهلية

الدقهلية- فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة علي عدد من مخابز الخبز المدعم، للتأكد من مدي جودة المعروض للمواطنين، وضبط المتلاعبين وذلك في نطاق مركز أجا، شارك في الحملة علي حسن مدير عام شئون التجارة والرقابة، ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، ويحيي السيد مدير إدارة تموين أجا، وعضوية مصطفي عوض من، مأموري الضبط القضائي.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات في نطاق المركز، حيث تم ضبط عدد2 مخبز وذلك لمخالفتهم التوجية الوزاري رقم30 لسنه2017، وتصرفهما في إجمالي64 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنه الشكارة 50 كيلو جرام بما يعادل 3طن و200 كيلو جرام، وضبط مخبز آخر يقوم بإنتاج الخبر ناقص الوزن بمقدار 16 جرام و9 جرام، وذلك بالمخالفة للتوجة الوزاري رقم37 لسنه 2020.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، علي تحرير محاضر بالمخالفات السابق ذكرها، وتحويلها للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، مشددا على استمرار توجيه حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات التموين،