ضبط 175 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

وأفاد المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بقيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشن حملات مكبرة على محلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وأسفرت عن ضبط (175) طن أسمدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، و(68) عبوة من المبيدات الغير مسجلة بوزارة الزراعة ، وكذا تحرير (5) محاضر بمركزى قويسنا والسادات والتحفظ على (6 ألاف و 600 لتر ) أسمدة بدون مستندات دالة على مصدرها .

وعلى صعيد آخر، أشار وكيل وزارة الزراعية، إلى أنه تم الإنتهاء من توزيع كافة مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة بالموسم الصيفى بواقع ما يزيد عن (61 ) ألف طن من نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة ، مؤكداً علي توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تبلغ 20 ألف و670 طن يوريا ونترات ( ائتمان) وجاري صرف الأسمدة المقررة على المزارعين استعداداً لزراعات محاصيل الموسم الشتوى ، مضيفاً بأن إجمالي ما تم توزيعه منذ بدء العمل بمنظومة الحيازة الإلكترونية " الكارت الذكى للفلاح " وحتى الآن بلغ (325) ألف و(677 ) كارت ذكى ، فضلا عن اعتماد وتسجيل (384) ألف و (836) إستمارة تمهيدا لاستصدار الكارت الذكى .

وفيما يخص المتابعة الميدانية لأعمال تطهير المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة ، أوضح وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الإنتهاء من تطهير مسافة طولية بلغت (8) كم و(750) متر بنواحي ( المصيلحة بمركز شبين الكوم ، وسرسنا بمركز الشهداء ، والقنطارين بأشمون ، وكذا أبو مشهور ببركة السبع ، وكفر السكرية بمركز تلا ، وشمنديل بقويسنا ) والتي تخدم مساحة زراعية تقدر بـ (732) فدان زراعى .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات الزراعة والرى في المتابعة الدورية لأعمال تطهير المساقى بنطاق المحافظة ورفع نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية وتحقيق الإنسيابية اللازمة فى حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين .