اليوم السابع
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ضبط دواجن مجهولة المصدر بحوزة مالك محل في الجيزة

السبت، 17 سبتمبر 2022 01:33 م
ضبط دواجن مجهولة المصدر بحوزة مالك محل في الجيزة دواجن مجهولة المصدر- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى ضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك محل بحوزته كمية من الدواجن مجهولة المصدر، واعترف المتهم بحيازتها لطرحها للبيع وتحقيق مكاسب مادية، فتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة مالك محل لمواد غذائية مجهولة المصدر، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر بدون أي بيانات تشير لمصدرها وتاريخ صلاحيتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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