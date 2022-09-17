صحة المنيا: الكشف على 1876 حالة فى قافلة طبية بقرية منقطين بمركز سمالوط

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فاعليات القافلة الطبية التى تم تنفيذها بقرية منقطين بمركز سمالوط شمال المحافظة، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1768 حالة مترددة وصرف الـدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن توزيع الحالات كالتالى 359حالة جراحة، 475 حالة أطفال، 206 باطنة، 130 نساء وتنظيم الأسرة، 110 أسنان، 130 أنف وأذن و 282 جلدية و76 قلب.

وتابع أن هذا إلى جانب عمل 191 تحاليل مختلفة و26 حالة موجات صوتية و6 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ106 مترددين، وتم إجراء خلع أسنان لـ 15 حالة بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 144 مترددا وتم استخدام 5 عيادات متنقلة.