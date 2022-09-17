"صحة الدقهلية" تحقق معدل إنجاز 100% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

الدقهلية فريق المحافظات

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الشئون الصحية حققت معدل إنجاز 100% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث استقبلت عددا من الشكاوى يصل إلى 1755 شكوى، من بينها 1452 شكوى فردية، ونحو 303 شكاوى جماعية.

وأشار مكين، إلى أنه طبقا لتقرير رئاسة مجلس الوزراء، كانت مديرية الشئون الأكثر استقبالا وتفاعلا مع شكاوى والتماسات المواطنين، مشدداً على الاستجابة السريعة للقطاع الطبي مع الاستغاثات والتعاون مع غرفة عمليات التدخل السريع بمنظومة الشكاوى، حرصاً على أداء دور المديرية في تقديم أوجه الرعاية الطبية للمواطنين. ومشيداً بالتنسيق مع الجهات المرتبطة معها إلكترونياً في تحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة.

وأوضح محمود الباز مدير مكتب خدمة المواطنين، والمشرف على منظومة الشكاوى الموحدة ، أن عدد الشكاوى خلال عبر بوابة مجلس الوزراء، هو (9834 ) إنه تم فحص ومراجعة (8455 )شكوى فردية وتم الرد على (1379) بمعدل انجاز كلي 100%، لافتاً إلى أن فرق العمل المختصة بالمنظومة والجهات قامت بمراجعة وفحص الشكاوى والطلبات والاستغاثات، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجتها وإزالة أسبابها.