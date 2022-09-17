شعبة المعادن: ارتفاع الطلب على الألماس في مصر.. الخاتم ربع قيراط بـ6500 جنيه

كتب - إسلام سعيد

قفزات متكررة تشهدها أسعار الذهب في مصر منذ مارس 2022، ليسجل المعدن الأصفر مستويات غير مسبوقة عند 1115 جنيها للجرام عيار 21، وهو العيار المطلوب لدى الأسرة المصرية، الأمر الذى دفع بعض المقبلين على الزواج للبحث عن شراء شبكة من الألماس وليس الذهب، خاصة مع اقتراب الأسعار بين المعدنين، إذ يمكنك من خلال تكلفة شراء الذهب شراء ألماس وهو ذات قيمة ويسهل شراؤه وإعادة بيعه في مصر.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن هناك ارتفاعا في الطلب علي الألماس الفترة الحالية مع تغير جزئي في ثقافة المستهلكين، مشيرا إلى أن الألماس سعره مقيم بالدولار لكنه لا يتغير بصورة مستمرة مثل الذهب وقد تجد تغيرات في فترة تتراوح بين 20 إلى 40 يوما.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الارتفاع الكبير في الذهب عام 2022 قابله تحرك في سعر الألماس، لافتا إلى أن هناك شرائح مجتمعية معينة تركز على شراء الألماس، وهناك بعض الفئات الجديدة من الشباب تفضل شراء الألماس.

وكشف "واصف" أنه يمكن شراء خاتم ألماس وزن ربع قيراط بسعر 6500 جنيها، موضحاً أن الذهب أكثر نشاطا من حيث البيع في مصر وأنه مع مرور الوقت يزداد الطلب على الألماس، وعند إعادة بيع الألماس تخسر 10 إلى 20 %.