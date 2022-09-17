شركة نفط البصرة تعلن عودة عمليات التحميل والتصدير إلى معدلاتها الطبيعية

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت شركة نفط البصرة العراقية، اليوم السبت، عودة عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي إلى معدلاتها الطبيعية.

وقالت الشركة في بيان، إن "عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي عادت الى معدلاتها الطبيعية، بعد أن تمكنت الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط البصرة من معالجة التسرب النفطي، وبوقت وزمن قياسي لا يتجاوز 24 ساعة".

وأضاف البيان، أن "الشركة ستقوم بتعويض فترة التوقفات خلال الايام المقبلة بضخ كميات اضافية، وبما لا يؤثر على معدلات التصدير المخطط لها".

وكانت مصادر بقطاع النفط العراقي قالت أمس الجمعة، إن صادرات الخام من ميناء البصرة توقفت الليلة الماضية بسبب تسرب.

وأضافت المصادر لوكالة "رويترز"، أن "عمليات تحميل النفط متوقفة من ميناء البصرة لحين اكتمال إصلاح الخلل"، الأمر الذي قد يستغرق أكثر من أسبوع.

كما ذكرت أن الميناء يضم أربع منصات تحميل بطاقة تصديرية تبلغ 1.8 مليون برميل يومياً.