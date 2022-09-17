اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سنغافورة: اندلاع حريق في منطقة صناعية وإجلاء أكثر من 100 شخص

السبت، 17 سبتمبر 2022 09:18 ص
سنغافورة: اندلاع حريق في منطقة صناعية وإجلاء أكثر من 100 شخص حريق
أ ش أ

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أجلت السلطات السنغافورية اليوم السبت، أكثر من 100 شخص إثر اندلاع حريق في كومة نفايات بمنطقة صناعية.

وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري الناطق باللغة الإنجليزية أنه تم استدعاء رجال الإطفاء في حوالي الساعة الثامنة و40 دقيقة من صباح اليوم إلى منطقة وودلاندز الصناعية عقب اندلاع حريق في كومة كبيرة من النفايات التي سيعاد تدويرها، مضيفا أنه تم نشر 10 عربات طوارئ ونحو 70 رجلا من رجال الإطفاء في المنطقة.

وأشار الراديو إلى أنه تم إجلاء نحو 25 عاملا قبل وصول رجال الإطفاء، بينما أجلت قوات الشرطة والدفاع المدني قرابة 90 شخصا من المبان المجاورة كنوع من احتياطات السلامة.

وتمكنت قوات الدفاع المدني السنغافورية من السيطرة على الحريق في حوالي الساعة (10:40) صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.

 


سنغافورة

حريق

حريق سنغافورة

تشانيل نيوز آشيا



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