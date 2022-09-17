اليوم السابع
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رغم هبوط أسواق المال العالمية.. 5 أسهم تصعد بنسبة تجاوزت 20% خلال أسبوع

السبت، 17 سبتمبر 2022 06:00 ص
رغم هبوط أسواق المال العالمية.. 5 أسهم تصعد بنسبة تجاوزت 20% خلال أسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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حققت 5 أسهمًا بالبورصة المصرية، صعودًا تجاوز نسبة 20% خلال جلسات الأسبوع الماضي، رغم هبوط البورصة المصرية، وأسواق المال العالمية على خلفية اتجاه الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة لكبح مواجهة التضخم، وضمت قائمة الأسهم الصاعدة
 
 
1- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بنسبة 172.52% ليغلق عند مستوى 1.646 جنيه.
 
2- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 33.32% ليغلق عند مستوى 30.770 جنيه.
 
3- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بنسبة 30.38% ليغلق عند مستوى 697.550 جنيه.
 
4- المجموعة المصرية العقارية بنسبة 27.15% ليغلق عند مستوى 1.541 جنيه.
 
5- الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 22.64% ليغلق عند مستوى 16.520 جنيه.
 
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 10079.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2267.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 1.01% ليغلق عند مستوى 3223.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.16% ليغلق عند مستوى 12453.54 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 3658.14 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 8.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 694.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 447 مليار جنيه إلى 436.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 133.6 مليار جنيه إلى 131.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.
 
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 580.6 مليار جنيه إلى 568.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
 

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