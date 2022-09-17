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رسميا.. كازاخستان تعيد تسمية عاصمتها أستانا وتحدد مدة ولاية الرئيس 7 سنوات

السبت، 17 سبتمبر 2022 04:17 م
رسميا.. كازاخستان تعيد تسمية عاصمتها أستانا وتحدد مدة ولاية الرئيس 7 سنوات علم كازاخستان
كتب عبد الوهاب الجندى

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وقع رئيس كازاخستان، اليوم السبت، قانونا تعاد بموجبه تسمية عاصمة كازاخستان أستانا، بعد تسميتها نور سلطان عام 2019.

وقالت الرئاسة على موقعها إن قاسم جومارت توكاييف وقع هذا القانون الذي يتضمن تعديلات دستورية تحدد أيضا مدة ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات غير قابلة للتجديد بعدما كانت خمس سنوات قابلة للتجديد. وأقر البرلمان الكازاخستاني الجمعة هذه التعديلات.

وقالت الرئاسة الكازاخستانية في بيان، إن القرار جاء وفقًا للمادة 9 من قانون جمهورية كازاخستان المؤرخ في 8 ديسمبر 1993 "بشأن الهيكل الإداري الإقليمي لجمهورية كازاخستان".

 

 


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