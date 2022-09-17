رئيس مركز الخارجة يوجه بتطوير ورفع كفاءة منتجع بئر ناصر السياحى.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

وجه جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، برفع كفاءة منتجع ناصر السياحى واستكمال اعمال تطويره ورفع كفاءته وذلك في إطار جولاته التفقدية لقرى المركز حيث رافقه ياسر عبدالتواب نائب رئيس المركز و ناصر محمد عمر سكرتير المدينة بجولة تفقدية وتفقد محطة مياه القرية ومنتجع بئر 3 جناح السياحى .

كما تفقد رئيس مركز الخارجة الحملة الميكانيكية بالقرية وزراعة الصوب بالنباتات العطرية وحديقة القرية وموقف سيارات مزمع إنشاؤه بقرية ناصر مصنع مواسير البلاستيك جنوب قرية بور سعيد كما تفقد محطة المياه للاطمئنان على آلية تشغيل المحطة وضخ المياه للشبكة.

وفي سياق متصل عقد رئيس مركز الخارجة اجتماعا تنسيقيا للجنة الفرعية للمواقف بالمدينة بحضور الرائد محمد مختار معاذ رئيس مباحث مرور الوادي الجديد وياسر عبد التواب نائب اول رئيس و ناصر عمر سكرتير عام المركز حيث جرى مناقشة آليات عمل المواقف والتشديد على الرقابة على تعريفة الأجرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .



أثناء تفقد بئر ناصر الحكومي



أثناء مرور رئيس مركز الخارجة على القرى



اجتماع لجنة المواقف بحضور رئيس مباحث المرور



المتولى يتفقد الصوب الزراعية الحكومية



جولة رئيس مركز الخارجة بقري ناصر الثورة



داخل محطة تشغيل والتحكم فى البئر