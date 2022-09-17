رئيس جمعية المودعين بلبنان: 84 مليار دولار عجزا بأموال المودعين فى مصارف لبنان

محمد شعلان

أكد حسن مغنية، رئيس جمعية المودعين في لبنان، أن العجز في أموال المودعين بالمصارف اللبنانية حوالي 84 مليار دولار، موضحا أن المودعين لهم حوالي 94 مليار دولار والموجود في مصرف لبنان 10 مليارات دولار فقط بمعنى أن العجز 84 مليار دولار والسلطات اللبنانية لم تفعل أي شيء.

وأوضح حسن مغنية، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن أزمة المصارف اللبنانية دخلت عامها الثالث والسلطات اللبنانية لا يعنيهم أي شيء عن حقوق الشعب اللبناني وهم كمودعين لم يروا أي محاولات لوضع خطة لسد ديون المودعين.

وتابع: "مفيش أي خطة لحماية حقوق المودعين ولا نستطيع منع المودعين أن يدخلوا البنوك، ونحن لا نعيش الآن في دولة ولكنها مزرعة، ولكن أرفض أي اعتداء على بيوت الموظفين أو أصحاب المصارف فنحن دعاة سلام لحل الأزمة".