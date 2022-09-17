رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد الكشف الطبي بكليات الجامعة

تفقد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بدء الكشف الطبى الخاص بالطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة خلال العام الدراسى 2022 / 2023 م، وقد تم إعداد قاعدة بيانات للطلاب بعد الانتهاء من اختبارات القبول بالجامعة، وترشيح الطلاب للكليات المختلفة، وتم إرسال رسالة بريد إلكترونى على الحساب الشخصى الخاص بكل طالب؛ لتحديد اليوم والساعة ورقم العيادة والأوراق المطلوبة للكشف الطبي، أضاق الخولى انه سيتم توقيع الكشف الطبى على جميع الطلاب المستجدين المرشحين للقبول بكليات الجامعة المختلفة، وفق جدول زمنى محدد، مضيفًا أن الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الصحى داخل الجامعة هو الهدف الذى نسعى له.

وأشارت الدكتورة هالة المرصفاوى عميد كلية الطب، إلى أنه تم إعداد عيادات طبية مجهزة لإستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبى عليهم، حيث تم تزويدها بالكوادر الطبية اللازمة لإجراء كشف باطنى عام، وقلب وصدر، وكشف نظر، وقد تم توفير الأجهزة المعملية اللازمة لعمل تحاليل طبيه شاملة مع توفير المستلزمات الوقائية بكل عيادة ومعمل تحاليل، و سوف يتم الاحتفاظ بنتائج الكشف الطبى لعمل سجلات متابعة صحية للطلاب خاصة المصابين منهم بأمراض مزمنة، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى فى ظل مكافحة انتشار الفيروسات المختلفة.

وأكد رئيس جامعة المنصورة الجديدة، على المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي، وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أية عقبات تواجه الطلاب، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التى اتخذتها الجامعة حفاظا على الجميع، وأشارت إلى أن الجامعة قد رفعت درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات الطبية المختلفة بالجامعة لاستقبال الطلاب.