رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفد مجلس إدارة نادي قضاة مصر.. صور

كتب: محمد أبو ضيف

استقبل المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، وفد مجلس إدارة نادي قضاة مصر، يتقدمهم المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشار عبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عبدالرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية.

ونشرت هيئة النيابة الإدارية فى بيان لها السيرة الذاتية للمستشار عدلى عبد الفتاح جاد زايد فهو من مواليد 4 ديسمبر 1952، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1975 من كلية الحقوق - جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا. وله سجل حافل بالعطاء خلال مسيرته العملية بالنيابة الإدارية، حيث التحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجاً فى مناصبها القضائية المختلفة، وتولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، وهي: 1- نيابة بنها الفترات (197- 1979)، (1982 – 1987) 2- نيابة مطروح الفترة من (1979- 1982) 3- نيابة طنطا/أول (1987– 1992) 4- نيابة شبرا الخيمة (1992– 1994) 5- انتدب سيادته للعمل بوزارة العدل- إدارة المحاكم (1994– 2008) 6- وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة (2008) 7- مديرًا لنيابة بنها/ثان (2009– 2010) 8- مديرًا لنيابة شبين الكوم أول (2010– 2014) 9-مديرًا لنيابة طنطا/ رابع (2014- 2016) 10- وكيلًا للمكتب الفنى بشبرا الخيمة (2016– 2017) 11- مديرًا لنيابة بنها/ ثان (2017) 12- وكيلًا للمكتب الفنى بشبرا الخيمة (2017– 2018) 13- مديرًا لفرع الدعوى ببنها (2018– 2021) 14- مديرًا للمكتب الفنى ببنها (2021– 2022) 15- عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية اعتبارًا من أكتوبر 2021 وحتى صدور القرار الجمهورى رقم 394 لسنة 2022 بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 سبتمر 2022.